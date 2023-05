Afar calaamadood haddii aad indhahaaga ku aragto booqo dhakhtar

Saacad ka hor

Dr. Mark T. Dunbar, oo loo aqoonsaday mid ka mid ah dhaqaatiirta indhaha ee ugu fiican Ameerika ahna agaasimaha adeegyada indhaha ee Basquim Palmer Eye Institute ee Jaamacadda Miami, ayaa ku talinaya in qofka ay tahay in qiimayn iyo baaritaan uu indhahiisa ku sameeyo sannad kasta.

In kasta oo ay muhiim tahay in aragga wanaagsani leedahay, haddana waxaa jira qaar badan oo naga mid ah oo iska indha tiraya caafimaadka isha, sababtoo ah waxaynu u malaynaynaa in aynu arag wanaagsan leennahay ama mar uun aynu u baahannahay in aynu soo qaadanno muraayadaha indhaha. Markaa u tag dhakhtarka indhaha ka dibna isaga go'aan ha ka gaaro waxa aad u baahan tahay.