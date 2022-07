"Haddii aad xijaabantahay halkaan shaqo ha ka sugin"

Saacad ka hor

"Waxaan u malaynayaa in shaqo-doonayaasha kale malaha ay iga wanaagsanyihiin aniga, way iga qibrad badnaayeen, malaha sababtaas ayaaney ii qaadan ," ayay tiri.

"Maalmo kadib waxaan shaqo ka codsaday xaruun caafimaad oo gaar loo leeyahay. Waxaa maamule ka ah nin barafasoor ka ahaa Machad aan dhigan jiray. Xaaskiisa ayaa igu tiri bukaannada qaar way diidayaan qof xijaab xiran, marka halkaan shaqo ha ka sugin haddii aad xijaabantahay.

Haweenay aan u bixinay Naila(ma ahan maceeda saxda ah) ayaa sheegtay in maamulka iskuul ay shaqo u doonatay ay u sheegen in haddii ay shaqo rabto ay tahay in madaxa ay banneysato.