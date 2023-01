Labo arrin oo sanadkan la filayo inuu sameeyo Kim Jong Un

Xigashada Sawirka, KCNA Qoraalka sawirka, Kim ayaa khudbaddiisa sanadka cusub ku ballan qaaday inuu kordhin doono soo saarista hubka nuclear-ka

Woqooyiga Kuuriya waxay ridday gantaaladeed ugu badnaa abid.

Weliba afar meelood meel ka mid ah gantaalada abid ay gantay woqooyiga Kuuriya waxay hawada galeen sandkii aan kasoo gudubnay 2022. Sannadkani wuxuu sidoo kale ahaa sandkii uu Kim Jong Un ku dhawaaqay in dalkiisa uu yahay dal ku hubeysan hubka nukleerka uuna hubkooda nukleerku yahay mid sii jiri doona.

Arrintan ayaa xiisadda gobolka gaarsiisay halkii ugu sareysay tan iyo 2017, markaas oo madaxweynihii Maraykanka ee xiligaas uu ugu hanjabay "Dab iyo holac" woqooyoga Kuuriya.

Hadaba, maxaa xiga?

Horumarinta hubka nukleerka

2022, Kuuriyada Waqooyi ayaa horumar la taaban karo ka samaysay hubkeeda. Sanadkan ayay ku bilaabatay tijaabinta gantaalada riddada gaaban oo loogu talagalay in lagu garaaco Kuuriyada Koonfureed, waxaana ku xiga kuwa riddada dhexe oo lagu bartilmaameedsan karo Japan.

Dhammaadkii sanadka waxa ay si guul leh u tijaabisay gantaalkeeda ballistic-ga awoodda badan ee qaaradaha isaga gudba – Hwasong 17, kaas oo aragti ahaan awood u leh in uu gaadho meel kasta oo ka mid ah dhul weynaha Maraykanka.

Mr Kim ayaa sidoo kale hoos u dhigay isticmaalka hubka nukliyeerka. Ka dib markii uu bishii Sebtembar ku dhawaaqay in Kuuriyada Waqooyi ay noqotay waddan ku hubaysan hubka nukleerka oo aan laga noqon karin, waxa uuna daaha ka qaaday in hubkan aan hadda loo samayn in la iskaga difaaco dagaal, balse loo isticmaali doono ka hor tag iyo weerar si goobta dagaal guul looga gaadho.

Markii uu sannadku sii dhammaanayey, waxa uu kulmiyey xubnaha xisbigiisa Shaqaalaha ee talada haya, si uu u dejiyo yoolkiisa 2023-ka.

Liiskiisa ugu sarreeya waa inuu "si weyn u kordhiyo" wax soo saarka hubka nukliyeerka. Tani waa inay ku jirtaa, ayuu yidhi, soosaarka madaxyada hubka nukliyeerka ee yaryar, kaas oo loo isticmaali karo dagaalka ka dhanka ah Kuuriyada Koonfureed.

Tani waa horumarinta ugu halista badan, sida uu qabo Ankit Panda, khabiir hubka nukliyeerka ah oo ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee nabadda Carnegie Endowment .

Xigashada Sawirka, KCNA Qoraalka sawirka, Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalladii ugu badnaa ridday 2022-kii

Si loo sameeyo hubka nukliyeerka ee taatikada , Kuuriyada Waqooyi waa inay marka hore soo saartaa bam Nukliyeer ah oo yar, kaas oo lagu rakibi karo gantaal yar. Adduunku wali ma arkin caddayn muujinaysa in Pyongyang ay awood u yeelatay inay tan samayso. Bulshada sirdoonku waxa ay 2022 intiisa badan filayeen in Kuuriyada Woqooyi ay tijaabiso qalabkan oo kale, balse tijaabadan oo aan wali la arkin ayaa laga yaabaa in 2023-ka ay dhacdo.

Waxyaabaha kale ee ku jira liiska sanadka cusub ee Mr Kim ayaa ah dayax gacmeedka basaaska, kaas oo uu ku andacoonayo in guga soo socda loo diri doono hawada sare , iyo gantaalka qaaradaha isaga kala goosha oo shidaal adag leh, kaas oo laga yaabo in Maraykanka lagu rido digniin ka yar nooca uu hadda isticmaalo.

Sidaa darteed waxaan u qaadan karnaa in 2023 ay yeelan doonto dareen gaar ah oo ka duwan kii 2022, iyadoo Pyongyang ay sii waddo tijaabinta, sifaynta iyo ballaarinta hubkeeda nukliyeerka, oo ay kaga soo horjeeddo cunaqabataynta Qaramada Midoobay.

Wax ka yar saddex saacadood uun markii sanadka cusub lagu guda jiray woqooyiga Kuuriya waxay samaysay tijaabadii gantaal ee ugu horreysay.

Laakiin, Mr Panda wuxuu leeyahay, "gantaalada ugu badan ee sannadka soo socda ma noqon karaan tijaabo, lbalse waxay noqon doonaan leyliga tababarka, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay hadda isku diyaarinayso inay u isticmaasho gantaaladeeda, dagaal suurtagal ah".

Wada hadal miyuu galayaa?

Xigashada Sawirka, Getty Images Qoraalka sawirka, Lama filayo in uu furmo wadahadal

Marka la eego dheerarka liiska ahdaafta ee Kim Jong un, uma badna in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sanadkan dooran doono inuu ku laabto wadahadalka Mareykanka. Wareegii ugu dambeeyay ee wada xaajoodyada joojinta nukliyeerka ayaa burburay 2019, tan iyo markaa Mr Kim lagama arkin wax astaan ah oo muujinaysa inuu doonayo wada xaajood.

Hal fikir ayaa ah inuu doonayo in aanu hadal furin ilaa uu ka helo awoodda ugu saraysa ee uu ku gorgoortami karo. Ilaa uu si aan shaki lahayn u caddeeyo in Kuuriyada Waqooyi ay awood u leedahay in ay burburiso Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, uma eka in uu miiska wada hadalka kusoo laabanayo.

Taas beddelkeeda, sannadkii la soo dhaafay, Kuuriyada Waqooyi waxay aad ugu soo dhawaatay Shiinaha iyo Ruushka. Waxaa laga yaabaa in ay si fiican u socoto habka ay u beddesho siyaasaddeeda arrimaha dibadda, ayay tiri Rachel Minyoung Lee, oo falanqeeye Arrimaha Kuuriyada Waqooyi u ahayd dowladda Mareykanka muddo 20 sano ah , iyada oo hadda ka tirsan Shabakadda Nukliyeerka ee Furan.

"Haddii Kuuriyada Waqooyi aysan mar dambe u arkin Mareykanka mid lagama maarmaan u ah ammaankeeda iyo badbaadadeeda, waxay si qoto dheer u saameyn doontaa qaabka iyo nidaamka wada xaajoodka nukliyeerka mustaqbalka," ayay tiri.

Xiisadaha gacanka

Dhanka kale, xaalad kacsan ayaa ka socota gacanka Kuuriya.

wax waliba oo daadndaansi loo arko Maraykanka iyo Kooriyada Koonfureedba way ka fal celiyaan.

Tani waxay bilaabatay bishii may 2022, iyadoo uu yimid madaxweynaha cusub ee Kuuriyada Koonfureed, kaas oo ballan qaaday inuu ku adkeyn doono Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Yoon Suk-yeol waxa hagaya aaminsanaanta in sida ugu wanaagsan ee lagu joojin karo Waqooyi ay tahay in lagu jawaabo awood ciidan.

Waxa uu dib u bilaabay dhoolatus milatari oo balaadhan oo ay si wadajir ah ula samaynayaan Maraykanka, kaas oo Woqooyiga ay ka dhiidhiyeen oo ay gantaalo badan ku garaaceen Badda. Tani waxay horseeday dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo mindi mindi ku taag ah, oo ay ku lug leeyihiin labada dhinacba oo ku duulayay diyaarado dagaal oo u dhow xuduudkooda, isla-markaana ay madaafiic ku ridayeen badda.

Xigashada Sawirka, KCNA Qoraalka sawirka, Bishii November ee sanadkii 2022 ayuu Kim soo bandhigay gabadhiisa

Todobaadkii hore ayay xaaladdu cirka isku sii shareertay, kadib markii Waqooyiga Kuuriya ay si lama filaan ah shan diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ugu duulisay hawada Kuuriyada Koonfureed. Koonfurta ayaa ku guuldareystay inay toogato diyaaradahan, taasoo banaanka soo dhigtay meel tabar yarida dhanka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed, waxayna walaac ku abuurtay dadka caadiga ah ee Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo inta badan aan la dhacsanayn dhaqdhaqaaqyada Waqooyiga.

Madaxweynaha ayaa wacad ku maray in dalkiisu uu ka aar goosan doono daandaansi walba oo uga yimaad woqooyiga.

Chad O'Carroll, Maamulaha Guud ee Kooxda Khatarta Kuuriya, oo ah adeeg falanqeyn oo kormeera Kuuriyada Waqooyi, ayaa saadaalisay in tani ay u badan tahay inay 2023 horseedi karto iska horimaad toos ah oo dhexmara labada Kuuriya, kaasoo xitaa keeni kara dhimasho.

"Jawaabta ay bixinayaan labada dhinac ee Waqooyi iyo Koonfur waxay gaari karaan ilaa heer aan aragno in rasaas la isweydaarsanayo, si ula kac ah ama si kale," ayuu yiri.