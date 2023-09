Dilayaasha iyo jaajuusiinta Shabaab iyo wejiyada aan la filayn

Saacad ka hor

Laakiin qareenka u doodaya gabadha ayaa sheegay inay da’da yartahay islamarkaasna la qalday. Waxa uu sheegay in hubka loo dhiibtay islamarkaas na waxa uu codsaday in kiiskeeda loo bedelo heysashada hub sharcidarro ah. dhegeysiga kiiskan ayaa weli ka socda magaalada Muqdisho.

Maxamed Cabdinuur Jiidow ‘Dhakhtar Fanax’

Maxamed Cabdinuur Jiidow Hagar waxa uu ka howlgalay isbitaalo caafimaad oo ku yaal Muqdisho, Baardheere, Baydhabo iyo Baledweyne iyo meelo kale. Waxaa se lagu sheegay in uu ka been-abuuray dhakhtarnimadiisa siu u u qariyo shaqada uu u hayay Shabaab.

Dhakhtar Fanax ayaa muuqaal kasoo dhex duubay xabsiga magaalada Muqdisho kahor dilkiisa, waxa uu isaga oo cataabaya beeniyay dhammaan wixii qiraal iyo muuqaalo horey looga duubay oo uu ku sheegay in ay ahaayeen hadal uu xanuun ka keenay. Waxa uu codsaday in aan lagu fulin xukun dil ah oo ay ku riday maxkamada ciidamada qalabka sida 15 Janaayo ee sanadkan.

Leyla Cumar Baaruud

Sanaddii 2021 waxaa ay sirdoonka Soomaliya gacanta ku soo dhigeen haweeney lagu magacaabo Leyla Cumar Baaruud oo la sheegay in ay Shabab ka titrsaneyd.

Leylo ayaa lagu eedeeyay in ay Shabab u qabailsanayd dhanka tashkiilinta shaqsiyaadka ku soo biiraya kooxda.

Leyla ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay in dowladda federaalka iyo madaxdeeda aysan ahayn Muslimiin.

Macallin Ilka-Case

Waxa uu sheegay in maalintii u dhigi jiray iskuulka, habeenkiina uu fulin jiray dilalka khaarajinta ee lagu beegsanaya dadka bartilmaameedka u ah Al-Shabaab.

Al-Shabaab ayaa ka taliso deegaanno badan oo ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana lagu tilmaamay in ururkaas uu yahay kan ugu awoodda badan xulafada Al-Qaacida ee Afrika.

Bashiir Cabdullahi Maxamed 'Cadde' iyo Cabdiqani Suleyman Jaamac 'Sayloor'

Arrinta lala yaabay xilligaasi ayaa ahayd in labada nin ee maxkamadda ka hor qirtay inay fuliyeen dilka weriyaha aysan u muuqan kuwa lagu tilmaami karo Al-Shabaabnimo.

Cadde ayaa qiraalkiisa ku sheegay in marxuumka ay xigto dhaw ahaayeen, oo xitaa uu kala qeyb qaatay aaska aabihii Cabdullahi Maxamed. Waxa uu intaa raaciyay in isagu uu ka dambeeyay in Sayloor oo maalmo ka hor gaaray Gaalkacyo uu kala qeyb qaato hawsha dilka weriye Jamaal.