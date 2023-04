Muxuu yahay hubka halista ah ay isku adeegsadaan Ukraine iyo Ruushka?

Bambaanooyinka Ruushka ee JDAM ER waxaa qeyb ka ah qalabka KMPK ee qaabilsan in si sax ah baambanada loo hago, waxaana adag in laga hortago bambaanadan.

Bambadu, marka hore, way yar tahay,duuliyaha diyaaradda dagaal ma maro qaabab adag marka uu bambaanada ridayo, waxay ka sameysan tahay bir aad u adag, waxaana adag in bamkan la burburiyo, Bamka ayaa lagu tuuri karaa gantaalka PAC-3 kaas oo garaacaya bartilmaameedka.

Militeriga Ukraine ayaa isku dayaya in ay wax ka bedelaan MiG-29-koodii hore si ay usoo ridaan gantaalada noocaan oo kale ah, kuwaas oo uu keeno Maraykanka, laakiin aad ayey u adag tahay in tallaabadaas ay sameeyaan sababtoo ah si loo isticmaalo hubka noocan ah, waa lagama maarmaan in la sameeyo xog is waydaarsi ku saabsan diyaaraddii hore ee dagaalka ee la adeegsan jiray xilliggii Midowgii Soofiyeedka iyo Maraykanka.