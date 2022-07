Koox isku dayday in Maxamed Bin Salmaan lagu xiro Faransiiska?

21 Daqiiqadood ka hor

Dacwood-gudbiyeyaasha waxaa ku jira xisbiga Dimuqraadiga ee Dunida Carabta (Fajr), kaas oo ku doodaya in Bin Salmaan uusan haysan xasaanad ka qaadaysa dacwadda, maaddaama uusan ahayn madax dowladeed, Faransiiskuna waa mid ka mid ah meelaha kaliya ee suurtagalka ay tahay in caddaaladda loogu heli karo kiiska.

Ka hor kulanka, kaaliyaha madaxweynaha Faransiiska ayaa ballan-qaaday in uu "si guud" u muujin doono arrinta xuquuqda aadanaha, laakiin wuxuu sheegay inay muhiim tahay in lala hadlo dhammaan saaxiibbada Faransiiska si loo xalliyo dhibaatooyinka soo wajaha dhammaan Yurub.

Raysul wasaaraha Faransiiska, Elisabeth Borne ayaa sheegtay in aysan u maleyneyn in dadka Faransiisku ay fahmi doonaan arrintan, iyadoo hoosta ka xarriiqday in ay muhiim tahay in madaxweynahoodu uu la hadlo dalalka soo saara tamarta, gaar ahaan marka uu sicirku kacsan yahay.