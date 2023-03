'Waxaan ku sasabaa berri ayaan idiin gadi doonaa - anigoo is leh way hilmaami doonaan'

18 Daqiiqadood ka hor

Hay’ad dhaqaalaha ka takuleysa muslimiinta ku dhaqan Ingiriiska ayaa sheegtay in ay tirada ka bateen dadka caawimada dalbanaya. Codsiyada gunnooyinka ayaa gaaray heer aan la saadaalineyn, sida ay sheegtay Hay’adda Sakooyinka Qaranka.

“Waa arrin adag,” ayuu yiri Dr Sohil Hanif, madax hay’adda. “SHeekooyinka ay nala wadaagayaan dadka qaar, waxaad moodaa dad goob dagaal ka soo baxay, ma aamineysid in ay Ingriiska joogaan.”

‘Noloshu ma sahlana’

Baarliin Maxamed, waa hooyo shan carruur ah haysata, waxay sheegtay in deymo badan lagu yeeshay kadib markii ay biilasha iska bixin waysay.

“Waxay ila tahay hadaan dhinto, in ilaahey I waydiinayo lacagtaas. Yaa iga bixin doona?”

Warbixin uu bishii January sii daayay Xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa tibaaxeysa in 26% guryaha Eeshiyaanka iyo 46% dadka lagu qeexo “qowmiyadaha kale” in si uun ay uga walwalsan yihiin ama aad uga walwalsan yihiin cunto yari. Guud ahaan tirada dadka walwalkaas qaba Ingiriiska waa %15.

Tirooyinkaan la shaaciyay dabcan ma sheegayaan kala duwnaasho culus bolshooyinkaas dhexdooda – balse hay’ado ayaa sheegay in dadka ka soo jeeda Banglashi, Pakistan iyo Afrika ay aad u dhiban yihiin.

'Dhibaato waawayn oo haysta bulshooyinkaan'

Marka laga soo tago dalabaadka ku soo dhacaya, hay’adaha qaarkood waxay aaminsan yihiin In baahida ugu wayn ay qabaan muslimiinta qaar oo ceeb u arkaya in ay wax waydiistaan dadka.

Hay’adda Sakooyinka Qaranka, oo lacagta ugu badan ee soo gasha aruurisa bisha Ramadan, oo bilaaban doonta 22 ka Bishan Maarso, ayaa sheegtay in muslimiinta Ingiriiska ay sadaqo siiyaan dadka ku dhibban wadamada fogfog.

Muslimiin badan oo ku sugan gudaha aya bilaabay in ay garowsadaan in ay jirto baahi badan oo ay qabaan dadkooda kula nool waddanka, waxaa intaa raaciyay Dr Hanifa, sadaqadu way siyaaday sanadkii hore.