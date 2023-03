Madaxweyne Putin oo booqasho lama filaan ah ku tagay magaalo ka tirsan dalka Ukraine

Saacad ka hor

Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa ku warrameysa in madaxweyne Viladimir Putin uu booqasho lama filaan ah uu ku tagay magaalada Mariupol ee dalka Ukraine oo ay qabsadeen ciidamada Ruushka kaddib markii ay burburiyeen inta badan kaabayaashii magaaladaas.

Waxa ay noqon doontaa booqashadii ugu horreysay ee Mr Putin uu ku tago dhulka dhawaan la qabsaday ee Ukraine. Wakaaladda wararka ee Tass ayaa sheegtay in uu halkaas ku tagay diyaarad helikobter ah oo uu la kulmay qaar ka mid ah dadka deegaanka.

Mariupol waxaa gacanta ku haya ciidamada Ruushka in ka badan 10 bilood.

Dhismayaal ayaa dumay, waxaana la rumeysan yahay in ugu yaraan 300 ay ku dhinteen halkaasi.

Ukraine iyo hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday magaalada uu u dhigmo dambi dagaal.

Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa sheegtay Jimcihii in ay soo saartay warqad lagu soo xirayo Mr Putin oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal oo la xiriira in carruurta Ukraine si sharci darro ah loogu tarxiilay Ruushka. Waxay la macno tahay in hadda la xiri karo haddii uu cag soo dhigo mid ka mid ah 123 dawladood ee xubnaha ka ah maxkamadda.