Digniin culus oo loo diray dadka isticmaala telefoonnada iPhone-ka

14 Daqiiqadood ka hor

Shirkadda Apple ayaa soo saartay hab cusub oo ay ku hagaajinayso cilladaha amniga ee aaladaha iPhone, iPad iyo Mac, kuwaas oo ay sheegtay in laga yaabo in tuugadu si fudud uga faa’iidaysteen.

Mas’uuliyiinta Shirkaddan teknolojiyadda ayaa warka ay soo saareen ku sheegay in software-ka cusub uu samaynayo cusboonaysiinta amniga oo muhiim ah, waxaana lagula talinayaa dhammaan macaamiisha inay ku dhaqaaqaan cusboonaysiinta.

Inta badan isticmaalayaasha ma jirto wax ay ka argagaxaan maadaama aysan jirin wax soo jeedinno ah oo sheegaya in jabsadayaashu ay ka faa'iideysteen daldaloollada amniga si ay u qaadaan weeraro ballaaran oo ka dhan ah dadweynaha.

Sidoo kale waa in la sheegaa in qeyla dhaanta ka soo yeereysa baraha bulshada ee ku saabsan cusboonaysiinta amniga ay suurtagal tahay in laga dhigo xad dhaaf.