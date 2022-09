Xeeladaha dejinta yoolka iyo sida loo gaaro guusha

Inaad yoolal nolosha ka yeelataa waa muhiim laba arrimood awgoodba; In aad si buuxda u qabsato maamulka noloshaada iyo in aad beekhaamisid wax-soosaarkaaga. Labadaa arrimoodna waxa keliga suugogelin kara waa samaysasho yoolal ku haga.

Yool la’aantu waa khatarta ugu weyn ee mustaqbalkaaga ka dhigi karta looma ooyaan. Inta badan waxa dhacda in aan fududaysanno oo aan dib u dhigano waxyaabaha qaar, waxaasina ay hadhow noqdaan caqabado isku keen horgudba oo aan dhaafi kari wayno. Waxa sidoo kale dhacda in maskaxdeennu inoo sheegto in aan yara sugno inta wax hagaagayaan, si markaa aad adiga oo hubanti ah wax u bilawdid. Laakiin sida ay u badan tahay maba timaaddo ‘markaasi’. Xaqiiqada ayaana diiddan taasi oo xiliga ugu fiican ee aad wax ku dhaqaaqi kartaa waa isla daqiiqadda aad hadda joogto.

Qasab ma aha in aad heshid xaalad ay waxwalba kuu saxan yihiin, si aad markaa wax u billowdo. Waxaa muhiim ah in aad diyaar tahay mar walba. Waayo in aad diyaar tahay oo aanad fursad helin ayaa ka fiican in adiga oo aan diyaar ahayn ay fursadi ku hor timaaddo, sidaana kugu dhaafto, maadaama aanad u diyaar galoobin kana faa’iidaysan karin.