Maxaa dhacay markii Shah Rukh Khan uu Xaramka ku arkay nin yaraantiisii daawan jiray filimaantiisa?

Saacad ka hor

Markii hore waxa uu u maleeyey in indhihiisu khiyaanaynayaan uusan qofkaasi ahayn qofka uu maleynayo. Balse waxa ay markiiba gartay in uu dhab ahaantii yahay qofka ay u malaynayo inuu yahay: Qof kale ma ahan waa xidiigga Bollywoodka Shah Rukh Khan.

Daqiiqado gudahood waxaa baraha bulshada ka soo muuqday sawirada Khan oo ku jira xaramka. Dadku waxay bilaabeen inay qiyaasaan in sawiradani ay yihiin kuwo run ah ama been abuur ah. Dadka qaar ayaa tilmaamay in uu Sacuudiga u joogo duubista Filimkiisa ‘Dinky’, lagana yaabo in uu u aaday Cumrada markii la dhameeyay.