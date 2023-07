Cambar boqollaal kun oo doollar lagu qiimeeyay oo laga helay caloosha nibiri dhintay

Saacad ka hor

Nasiib darrose waxaa la sheegay in dhimashada nibiriga uu dhagaxaan sabab u ahaa.

Nibiriga oo dhererkeedu yahay 13 mitir, culeyskeeduna yahay ilaa 20 tan, ayaa laga helay xeebta Nogales, ee La Palma, bartamihii bishii May.

Dhowr toddobaad oo cilmi baaris ah ka dib, cilmi-baarayaal ka socda Machadka Caafimaadka Xoolaha iyo Badbaadada Cuntada (IUSA) ee Jaamacadda Las Palmas de Gran Canaria ayaa daaha ka qaaday bishii hore in waxa sababay dhimashada xayawaanka uu yahay dhagaxa oo uga jiray xiidmaha kaas oo horseeday inay caloosha nibiriga istaagto.

In dhagaxaas uu galo mindhicrka ayaa waxay keentay in xayawaanku uu ku dhaco xanuunka loo yaqaan diphtheroid colitis kaas oo sababay in bakteeriyada ka soo baxda mindhicirka ay gaarto dhiigga, taasoo keentay dhiigbax ku yimid xubno badan.