Dal Yurub ku yaalla oo dadkiisa lacag ku siinaya inay kabaha toshaan

45 Daqiiqadood ka hor

Bérangère Couillard, oo ka tirsan dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in ilaa 700,000 oo tan oo dhar ah sanad walba lagu daadiyo meelaha khashin qubka.

Ms Couillard ayaa ku boorrisay "dhammaan meelaha dharka lagu tolo iyo goobaha kabaha lagu sameeyo ay ku biiraan hannaankan". Muhiimadda ayaa ah in la taageero shirkadaha dharka jeexma tola lana abuuro shaqooyin.

Waxay sheegtay in dowladdu ay ka go'an tahay wax ka qabashada dharka casriga ah ee mar walba lasoo iibsanayo, dadkana lagu dhiirrigeliyo inay soo iibsadaan kuwo ay dayactirtaan.

Refashion, oo ah koox codsaneysay in la sameeyo hannaankan, ayaa sheegtay in 3.3 bilyan shey oo dhar ah, kabo iyo kuwo kale sanadkii lasoo dhaafay lasoo geliyay suuqyada Faransiiska.

Balse qof walba kuma qanacsana talada dowladda ee ah in dadku ay dayactirtaan dharkooda.

Kooxaha ganacsiga ayaa ka digay in "la cunsuriyeeyo" qeyb muhiim ah oo ganacsiga Faransiiska ka mid ah, halka xildhibaanka kasoo jeeda Jamhuuriyiinta garabka Midig Eric Pauget uu ka cawday in dowladdu ay haatanba ku jirto deyn gaareysa €3tn ayna tahay inay "joojiso in lacagta dadka Faransiiska ay daaqadda ka tuuraan".