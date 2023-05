Maxaa iska beddeli kara xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga haddii laga guuleysto Erdogan?

Xigashada Sawirka, VS

Dadka reer Turkiga ayaa maanta u dareeray codbixinta doorashada ugu muhiimsan ee dalkaas soo marta, si ay u go'aansadaan in Recep Tayyip Erdogan uu weli sii noqdo madaxweynahooda kaddib 20 sano oo uu xilka hayay.

Si ay ugu guuleystaan maanta doorashada, qofka guuleysanaya wuxuu u baahan yahay in ka badan 50% codbixinta. Haddii kale waxaa labo toddobaad gudahood laysla aadi doonaa mid ku celis ah.

Waxaa la saadaalinayaa in Madaxweyne Erdogan uu loollan adag la kulmayo doorashadan.

Siduu ku billowday xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga?

In ka badan toban sano kahor, markii Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo xilligaas ahaa raysal wasaare, ayaa booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho, wuxuu xilligaas noqday hoggaamiyihii ugu sarreeyay ee aan Afrikaan ahayn oo booqda Soomaalida.

Muhiimadda Turkiga ee Soomaaliya ayaa xilligaas ahayd in gargaar bani'aaannimo uu gaarsiiyo dadka ay saameysay abaarta, oo ahayd tii ugu ba'neyd ee soo marta Soomaaliya muddo 60 sano ah.

"Xiriirka labada dal wuxuu so billowday sanadkii 2011 kaddib booqashadii taariikhiga ahayd ee Madaxweyne Erdogan, halkaas waxaa ka billowday xiriir dhowr weji leh oo iskaashi dhanka horumarka, bani'aadannimada iyo baayac-mushtarka, dhaqaalaha," ayuu yiri Cabdiweli Sayid oo falanqeeya arrimaha xiriirka caalamiha ah.

Wuxuu intaas ku daray in dowladda Turkiga ay waayadii dambe qeyb weyn ka ahayd dhisidda hay'adaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhanka amniga, ciidanka dolwadda.

"Soomaaliya waa dla muhiim ah. Dalal fara badan oo aan Turkiga ahayn baana jooga. Turkiga wuxuu uga duwan yahay in Soomaalida iyo Turkigu ay danahooda qaranka ay is waafaqayaan oo ay wax kala faa'iidi karaan. Halka laga yaabo in dalla fara badan oo Soomaaliya daneeya ay iska hor imaanayaan danka qaranka ee Soomaalida, taasoo khatar ku ah dib u dhiska Soomaaliya,"