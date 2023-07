Maxay tahay sababta loogu dheggan yahay Kajol?

22 Daqiiqadood ka hor

Hadalkaan ayaa waxaa uu dood ka dhaliyay baraha bulshada, waxayna arrintu qaadatay waqti dheer, taasoo keentay in Kajol ay sharraxaad ka bixiso hadalkeeda.

Maxay Kajol tiri?

Iyadoo la hadleysay warbaahinta, Kajol, ayaa waxay sheegtay in xawaaraha isbeddelku uu yahay mid gaabis ah, gaar ahaan waddan sida Hindiya oo kale ah, sababtoo ah 'Weli waxaan ku dheggannahay dhaqankeenna, taasoo si toos ah uu ku lammaanan yahay waxbarashadeenna.

"Waxaan leennahay hoggaamiyayaal aan lahayn taariikh waxbarasho," ayay raacisay. Raalli ahow, laakiin waa inaan dhahaa qaar badan oo ka mid ah madaxda ina xukumaysa, ma laha aragti ka timid waxbarashada. Waxaan filayaa in waxbarashadu ay ugu yaraan siinayso fursad lagu arko aragtiyo kale.'

Waxay qortay 'Waxaan ka hadlayay waxay aheyd waxbarashada iyo muhiimaddeeda. Ujeeddadaydu ma ahayn in aan hoos u dhigo hoggaamiye kasta. Waxaan leennahay madax waaweyn oo dalka ku haga tubta toosan.

Maxay dadka isla dhex marayaan baraha bulshada?

Mid kamid ah aasaasayaasha warbaahinta Alt News, Mohammad Zubair, ayaa la wadaagay dadweynaha muuqaal kamid ah hadalka Kajol, wuxuuna qoray in iyada (Kajol) aysan cidna magacaabin, laakiin dad badan oo daacad u ah, ay hadalka Kajol ku macneeyeen mid ixtiraam darro ku ah hoggaamiyahooda ay jecel yihiin.

Waxaa la qaatay Mohammad Zubair oo qoraalkiisii watay muuqaalka, oo uu soo galiyey bartiisa twitter-ka. Dadka ayaa waxay billaabeen inay si kajin leh u qiyaasaan halka aktaradda, iyo waxa uu tilmaamayo. Qof ayaa qoray in aan la garanayn cidda dhabta ah ee hadalkan loola jeedo.

Suxufiga Swati Chaturvedi, ayaa la wadaagay warbaahinta India Post rayi, wuxuuna qoray in 'ciidanka Modi ay caddeeyeen in Kajol ay bartilmaameedsanayaan. Maxay ugu malaynayaan in Modi kaliya aanu waxba baran?