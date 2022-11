Dhallinyaro TikTok ku aflagaadeeyay mas'uul dowladeed oo lagu riday xukun aaney fileyn

36 Daqiiqadood ka hor

Laba nin oo ka mid ah dadka isticmaala barta TikTok ee dalka Nigeria ayaa lagu xukumay karbaash waxaana ay maxakamddu ku qasabtay in ay nadiifiyaan dhismaha maxkamadda ka dib markii ay si jees-jees ah wax uga sheegeen mas’uul ka tirsan dowladda.

Qareenka labadan qof ayaa sheegay in aysan ka hadli doonin xukunka ku dhacay raggan.

Qareenka dacwad oogayaasha, Wada Axmed Wada ayaa sheegay in raggan ay aflagaadeeyeen guddoomiyaha gobolka, waxa uuna tilmaamay in falka ay sameeyeen uu yahay mid khalkhal galin kara amniga bulshada.

Raggan ayaa qirtay dambiga iyagoo codsaday in loo dabciyo xukunka, balse garsooraha ayaa amray in midkiiba lagu dhufto 20 jeedal, ayna bixiyaan ganaax lacageed oo dhan 10,000 naira oo ah lacagta Nigeria (oo u dhiganta qiyaastii $20) iyo in ay nadiifiyaan dhismaha maxkamadda muddo 30 maalmood ah. Waxaa sidoo kale lagu amray inay baraha bulshada ka raali galiyaan Mr Ganduje.