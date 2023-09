Maxaad ka taqaan raggii 10 sano ka hor dadka ku laayey Westgate

Xigashada Sawirka, The East African

Dadkii xaruntaas galay oo ka tirsan ururka Al Shabaab waxay ciidanka Kenya sheegeen in dhamaantood la dilay, waxaase la soo qabtay dad la tuhunsan yahay inay taageerayeen, ama mu’aamaradda ay la ogaayeen. Todoba sano ka dib weerarkaas ayaa maxkamad la soo taagay Maxamed Axmed Cabdi iyo Xuseen Xasan Mustafa oo lagu helay inay qorshaynayeen oo fuliyeen ficillo argagixisonimo, iyo inay caawiyeen koox argagixiso.

Dadkaas waxaa laga aqoonsaday oo kaamerooyinkii halkaa ku rakibnaa laga arkay Khattab Al Kenne, Abuu Baara Al Sudani, Cumar Nabhan iyo Umayr. Afhayeenkii milateriga Kenya ee xilligaas, Emmanuel Chirchir wuxuu sheegay in afartaba la dilay.

Wuxuu intaa ku daray in Abuu Baara Al Sudani uu ahaa hogaamiyaha kooxda oo ay soo tababartay kooxda Al Qaacida. “Wuxuu ahaa shiishyahan waayo arag ah” ayuu sii raaciyey.

Cumar Nabhan waxaa la sheegay in uu yahay nin Kenyan ah oo ku dhashay magaalo xeebeedka Mombasa. Waxaa uu afhayeenku sheegay in ninkaas markii 16ka ahaa uu adeerkiis u raacay Soomaaliya.

Al Kenne wuxuu sheegay in uu yahay nin Soomaali ah oo ka yinid Muqdisho, kaasoo lala xiriirinayo inuu xubin ka yahay Al Shabaab.

Inkastoo dawladda Kenya ay shegtay in 5 qof oo weerarka soo qaaday la dilay, misna dadkii ka badbaaday weerarkaas waxay wakaaladda Reuters u sheegeen in laga yaabo in tirada ay intaas ka badan tahay.