Xildhibaan xubinadiisii baarlamaanka ka door-bidey inuu YouTuber noqdo

Saacad ka hor

Yoshikazu Higashitani, oo sidoo kale ah YouTuber ka faallooda wararka xanta dadka caanka ah, ayaa Talaadadii ay xubnaha Senate-ka ceyriyeen isaga oo la sheegay in waligiis uusan soo xaadirin kal-fadhiyada.

Higashitan ayaa bishii July loo doortay in uu buuxiyo kursi ka mid ah golaha aqalka sare.

In qofka lag ceyriyo baarlamaanka waa ciqaabta ugu adag ee uu xildhibaanku muteysto. Waxay dhacday laba jeer oo keliya tan iyo 1950-kii, balse waa markii ugu horreysay ee qof baarlamaanka Japan looga ceyriyo in uu soo xaadiri waayay kalfadhiyada .

Higashitani ayaa la rumeysan yahay in uusan ku noolayn Japan balse uu ku nool yahay dalka Imaaraadka Carabta .

Cod aqlabiyad ah

Warbaahinta Japan ayaa ku warameysa in Higashitani uu ilaa hadda diiday in uu tago baarlamaanka sababtoo ah waxa uu ka baqayaa in loo xiro eedeymaha musuqmaasuqa iyo sumcad-dilista dadka caanka ah.