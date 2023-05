Jahawareer ka taagan xuduudda Mexico iyo Maraykanka

31 Daqiiqadood ka hor

“Weli ma aan arag waxan oo kale. Waa in la helo isbedal. Ka bulsho ahaan, sidan kuma sii jiri karno," ayuu yiri maayarka magaaladaas, Oscar Leeser oo Arbacadii la hadlayay laamaha amniga.

Madaxweyne Joe Biden ayaa horraantii todobaadkan qiray in “jahawareer muddo socon doono" uu ka dhici doono xuduudda, hase yeeshee ay dowladdiisu ku dedaalayso wax ka qabashada xaaladda.

Waxaa saqda dhexe ee 11-ka May [xilliga Maraykanka] dhici doona xeerka Title 42 oo uu sanadkii 2020 dhaqangeliyay Madaxweynihii hore, Donald Trump.

Xeerka ayaa dhigaya in Maraykanka uu xuduudda Mexico ku celin karo soogalootiga ay kamidka yihiin kuwa doonaya magangelyada bani’aadannimo, iyadoo lagu marmarsiyoonayo xanuunka Covid-19.

Leeser ayaa ka digay in qiyaastii 10,000 oo muhaajiriin ah ay doonayaan in ay ka soo gudbaan xuduudda magaaladiisa. Muhaajiriintaas iyo kuwa ku sugan gudaha Maraykanka ayaa wajahaya mustaqbal hubanti la’aan ah.

Tallaabooyinka cusub

Maamulka Biden ayaa Arbacadii hirgeliyay tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo muhaajiriinta, waxaana ka mid ah in dadka sida sharci darrada ah ku gala aanay magangelyo codsan karin muddo shan sano ah.

Maraykanka ayaa sidoo kale shaaciyay isbedal cusub oo lagu dhiiragelinayo muhaajiriinta in qaab sharci ah ay ku galaan dalkaas iyo in si dhaqso ah lagu tarxiilo kuwa aan u hoggaansamin ee ka soo tallaaba xuduudda.

Kuwa xaqa u leh in ay codsadaan magangelyo bani’aadannimo ayaa isu dhiibay laamaha amniga, halka kuwo kalena ay dib ugu laabteen Mexico.

Dadka lagu qancay kiisaskooda ayaa waxaa loo qabtay waqti ay ku hortagaan garsoore dhanka socdaalka ah. Mid kamid ah dumarka soogalootiga ah ayaa BBC u sheegtay in xilliga loo qabtay uu yahay sanadka 2025.

Xoghayaha amniga gudaha Maraykanka, Alejandro Mayorkas, ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ay abuureen kooxaha dadka tahriibiya "oo si been abuur ah u faafiyay in xuduudda la furi doono kadib 11-ka May“.