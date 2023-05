Laascaanood waddadee ku socotaa 5 bilood oo dagaal ah ka dib?

Xaqiiqooyinka wixii dhacay

Dhallinyaradaas iyo Garaadada waxay ka caroodeen dilal ay sheegeen in lagu hayo ‘hal doorkii gobolka’. Hadalkaas ayaa yimid ka dib markii habeennimadii 26ka Disembar magaalada gudaheeda lagu dilay Cabdifataax Cabdullaahi Hadraawi oo u dambeeyey dilal is daba joog ah oo loo gaystay dad bulshada magac ku dhex leh oo ay dileen ‘dabley aan la aqoon’. Cabdifataax wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan xisbiga mucaaradka Somaliland ee Waddani.

Somaliland in muddo ah way ka aamusanayd laakinse waxay markii dambe dhowr goor oo madaxdoodu hadleen ay farta ku fiiqeen in argagaxiso iyo maamulka Puntland ay ku lug leeyihiin.