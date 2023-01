'Labo qodob ayaa sabab u noqon kara in xarunta gobolka Banaadir gudaheeda lagu dagaallamo'

Saacad ka hor

Balse inkastoo xaruntani aanay ahayn meesha kali ah ee ay Al-Shabaab weerareen marar is xig xiga haddana xaruntan ayaa gudaha loo galay waxaana la is weydiin karaa sida ay ku suurta gashay in qaraxyo lagu weeraro xarunta oo ah meel aad ugu muhiim ah dawladda taas oo la filayo in ammaankeedu adkaado.