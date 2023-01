Dhibaatada ay kuu geysan karto dhuxusha oo aad kulaasho xilliga qaboobaha

51 Daqiiqadood ka hor

Xilli uu qabow badan ka jiro meelo badan oo caalamka ka mid ah , ayaa khubarada dhinaca caafimaadka ee dalka Nigeria waxay uga digay shacabka in ay ka fogaadaan in ay kulaaxaan dhuxusha dabka, oo ay sheegeen in dhibaato dhanka caafimaadka ah ay leedahay.