Faah-faahin ka soo baxaysa xaaladda ninkii horey u af-lagaadeyay Nabiga N.N.K.H.

Saacad ka hor

Salman Rushdie waxa uu sheegay in uu dareemayo in noloshiisu ay tahay "mid caadi ah" waraysi uu bixiyay laba toddobaad uun ka hor inta aan mindi lagu weerarin masraxa ku yaalla magaalada New York ee dalka Maraykanka.