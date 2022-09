Aragtida ay Afrikaanka ka muujiyeen waxa ay Boqoradda ka dhaxleen

Saacad ka hor

Halka xisbiga mucaaradka ah ee Economic Freedom Fighters Party (EFF), uu sheegay in aanay ka mid noqon doonin dadka u baroordiiqaya geerida Boqoradda.

Halka qaar kalana ay yirahdeen “Dhaqanka Afrika” iney ceeb ku tahay qof dhintay in wax laga sheego.

Maalintii geerida Boqoradda lagu dhawaaqay waxyaabihi sida weyn loo hadal hayey waxaa ka mid ah dheeman Koonfur Afrika laga qaaday oo taajka boqortooyada ka mid ah in la soo celiyo. Dheemankaasi oo dalka Koonfur Afrika laga qaaday 1905-tii.

Dad badan ayaa sheegay in boqoraddu aysan marnaba raaligelin ka bixin dambiyada lagu galay magaca boqortooyada.

Si kastaba ha ahaatee, waxay qiratay "dhibaato" iyo "dhacdooyin adag", sida xasuuqii 1919-kii ka dhacay Amritsar, ee waqooyiga Hindiya. Ka hor intaanay booqan goobta 1997-kii halkaas oo Janaraal Ingiriis ah uu amar ku bixiyay in ay rasaas ku furaan dibad-baxayaal beeraley ah waxayna jeedisay khudbad ay ku muujineyso sida ay dhacdadaasi uga qoomameyneyso.

Do not delete - Digihub tracker for [62853668]