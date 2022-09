Daraasad laga soo saaray 'faquuqa ay la kulmaan Muslimiinta UK'

55 Daqiiqadood ka hor

Arrintan ayay darasadu sheegtay in loo aaneynayo awoodaha dheeraadka ah ee la siiyay sharcigan iyo dhaqangelintiisa. Machadka fadhigiisu yahay UK ee Xiriirka Jinsiyadaha (IRR) ayaa sheegay in awoodaha noocaas ahi lala bartilmaameedsaday Muslimiinta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koonfurta Aasiya, oo iyagu lagula kacay takoor dhanka dhalasahada ah.

Inkasta oo ay dawladdu sheegtay in awoodaha dhalasha kala noqoshada loo isticmaalo oo keliya dadka khatarta weyn ku ah amniga qaranka, ama galay dambiyo fool xun, haddana warbixinta ayaa ku doodaysa in saamayntu ay tahay in dad gaar ah loo adeegsaday islmarkaana loola dhaqmay sida in ay yihiin muwaadiniin heerka labaad ah. ”