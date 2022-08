Sida carruurteyda looga badbaadiyay weerarkii Huteel Xayaat

Saacad ka hor

masuuliyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhimatay weerarkaasi inkastoo warbaahinta gudaha ay sheegayso in dhimashadu ay intaas ka badan tahay.

Khubarada ammaanka ayaa ku doodaya in dowladdu ay tahay in milkiilayaasha hoteellada ay ku khasabto in ay sameeyaan goobo dadku ay ku bad-baadaan marka weerarro nocaasi oo kale ah ay dhacaan iyo in ciidamadu ay adeegsadaan qaab ka khasaare yar qaabka ay haatan u weerarrada u wajahaan.