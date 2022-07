Erdogan oo lagu tilmaamay nin "caro badan laakiin aan laga maarmin"

Saacad ka hor

Qoraaga ayaa sheegay in ay muuqato in madaxda waddamada NATO ay ka fikirayaan in Turkiga laga saaro isbaheysiga kaddib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka soo horjeestay in la oggolaado codsiyada Finland iyo Sweden ee ah in ay ku biiraan isbaheysiga, si ay dowladda Erdogan ugu soo gacan geliyaan 73 qof oo ka soo jeeda Turkiga laguna eedeeyay argagixisnimo.