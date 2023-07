Weriyaha BBC-da ee maalintii arooskiisa uu aabbihiis is dilay

7 Daqiiqadood ka hor

Isaga oo la hadlaya wargeyska Sunday Times, wuxuu sheegay in aabihiis Quintin oo 92 jir ahaa uu ka tagey farriin qoraal ah oo dhahaysa "nidaamku wuu isasoo xiray" iyo in aysan u "bannaanayn waddo kale".

Waxa uu sheegay in munaasabadda ay isu beddeshay "xaalad naxdin, u damqasho, iyo tacsi" - ma uusan u sheegin martida in geeridu tahay is dilis ilaa mar dambve.

Markii geerida aabbihii loo sheegay, Davis wuxuu jaray taleefanka. shan daqiiqo ka dib ayuu ku celiyay, wuxuuna ogaaday in aabihiis is dilay.

Davis wuxuu sheegay in Quintin uu saddexdiisa wiil farrin u diray sannadkii hore kuna war geliyey in uu doonayo in uu is dilo.