Yaxye Mustaf: Wiilka uu qabrigiisa noqday 73 mitir

Saacad ka hor

Ka dib howlgal saacado badan qaatay oo ay sameeyeen kooxaha badbaadada, kadib ayna ku guuldaraysteen in ay soo saaraan, ayaa waxaa lagu dhawaaqay in ceelkaas qabri looga dhigayo wiilkan yar, waxaana lagu dukaday salaada Janaasada.

Sidee shilkani u dhacay?

Waxa uu BBC-da u sheegay in isaga iyo wiilkiisa oo saddex jir ah ay tageen bakhaar sibirka lagu iibiyo oo ay qaraabadiisu leeyihiin una dhow guriga uu Yaxye kula ciyaarayay carruur kale, halkaas oo uu ku yaallo ceelka dhirirkiisu yahay 73 mitir oo ah kan uu ku dhacay Yaxye.

Kooxaha badbaada ayaa la harjadayay sidii ay u badbaadin lahayeen wiilkaan yar saacado badan, hase yeeshee waxay sheegeen in godka oo aad u dheeraa iyo balliciisa oo yaraa ay suurta gali wayday in lagu guulaysto badbaadinta, Yaxye. Sida laga soo xigtay kooxaha gurmadka sameyay ee degmada Khyber, wiilkan yar ayaa godka ku dhacay shalay abaaro saddexdii galabnimo .

Afhayeen u hadlay kooxaha gurmadka oo lagu magacaabo Bilaal Axmed ayaa sheegay in gurmadku uu sacday 24 saac.

Waxa uu sheegay in kamaradaha wax lagu baaro, qalabka wax lagu dhegeysto iyo aaladaha kale ay isla markiiba lagu eegay xaaladda ilmaha yar balse wax dhaq-dhaqaaq ah, iyo dhawaq aan la dareemin.

Bilaal ayaa sheegay in hal qorshe uu ahaa in meydka canugaasi la qodo oo dib loo soo saaro, balse maadaama ay maalmo qaadaneyso, qoyska iyo dadka deegaanka ay go’aansadeen in ay godka qudhiisa qabri looga dhigo.