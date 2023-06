Dhaqtarkii wadnaha ee wadne xanuunka ugu dhintay musqusha agteeda

Dr. Gaurav Gandhi ayaa la sheegay in uu sameeyay ilaa 16,000 oo qaliin wadnaha ah intii uu ku guda jiray xirfadiisa qalliinka. Laakiin BBC-du ma xaqiijin karto sheegashadan.

Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Times of India, “Dr. Gandhi wuxuu ka shaqeynayay cisbitaalka dawlada ee degmada Jamnaga. Sidoo kale waxa uu ka hawlgalayay isbitaal gaar loo leeyahay.

Sida laga soo xigtay qoyska Gandhi, Dr. Gaurav wuxuu ku noqday guriga, laakin laba saacadood ka dib, waxa uu ku dhacay meel u dhow suuliga. Sidaas darteed isla markiiba waxaa loo qaaday qeybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka. Balse dhaqtarku waxa uu sheegay in uu dhintay ka hor inta aanu soo gaarin isbitaalka.

Waa maxay sababta wadne xanuunku ugu dhaco dadka da'da yar?

"Laakiin, waa in sidoo kale la ogaadaa in qofka arrimahaas oo dhan daryeela uusan si buuxda uga xoroobi karin dhammaan cudurrada. Tani waxay muujinaysaa in qof kasta uu yeelan karo dhibaatooyin la xiriira caafimaadka oo ay ku jiro wadna xanuunka.