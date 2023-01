Waligaa ma is weydiisay sababta aynaan sariirta uga dhicin markaan hurudno?

Xitaa haddii aad ka mid tahay kuwa sariirta jabiya hurdo weynan darteed illaa subaxa laga gaaro, qof waliba wuu ogyahay in maskaxda iyo jidhkuba firfircoon yihiin marka aan jiifno.

Marka aan hurudno ma riyoonno oo kali ah ee waynu khuurinnaa, waynu sheekaynaa, waan qosolnaa, waynu qaylinaynaa, waan is gedinaa, waan is duuduubnaa, oo waan is kala bixinnaa—xataa mararka qaar gacanbaan tuurnaa waynuna haraatanna.