Trump iyo carruurtiisa oo dacwad lagu soo oogay

9 Daqiiqadood ka hor

Donald Trump iyo saddex carruur ah oo uu dhalay ayaa waxay wajahayaan dacwad wax is daba marin ah kaddib baaritaan ka dhacay magaalada New York oo lagu sameeyay shirkadda qoyskooda - Ururka Trump.

Waxay dacwaddu sheegeysaa inay ka been sheegeen qiimaha guri ay leeyihiin si ay u helaan deymo ayna u bixiyaan canshuur yar.

Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Ururka Trump uu ku kacay falal badan oo wax is daba marin ah intii u dhaxeysay 2011 iyo 2021.

Dacwaddan ayaa waxaa soo gudbisay Xeer Ilaaliyaha Guud ee New York Letitia James, oo ah qareenka ugu sarreeya ee gobolkaas, kaddib saddex sano oo ay baaritaan sameyneysay.

"Isagoo caawinaad ka helaya carruurtiisa iyo xubnaha sare ee Ururka Trump, Donald Trump wuxuu si been abuur ah u kordhiyay dakhligiisa oo uu ku daray balaayiin doollar si uu si aan caddaalad ahayn isaga dhigo taajir una khiyaamo hannaanka," ayey tiri Ms James.

Xigashada Sawirka, AFP VIA GETTY IMAGES

Waxay sheegtay in aqalka gaarka ah ee Mr Trump ee ku yaalla daarta Trump Tower, oo lagu qiimeeyay $327m (£288m), uu ka mid yahay kuwa sida khaldan loo qiimeeyay.

"Guri ku yaalla magaalada New York weligii laguma iibin qiime kaas u dhow," ayey intaas raacisay Ms James.

Ms James, oo dooneysa in dib loo soo celiyo lacag dhan $250m (£220m) oo ay sheegtay in la is daba mariyay, ayaa arrintan ku tilmaantay "farshaxanka xatooyada".