Arrinta ku saabsan labadii ilbiqirsi ee u dhaxaysay xabaddii lala waayay Shinzo Abe iyo tii ku dhacday

25 Daqiiqadood ka hor

Khubarro dhanka amniga ah oo gaaraya 8 qof ayaa sheegay in ay ilaaladu isku gadaami kartay, difaac u sameyn kartay ama ay ka wareejin kartay rasaasta ku beegnayd.

Muuqaalku wuxuu tusayaa in aanay cidi ka war hayn halista ka soo socotay ninka hubeysan.

Muuqaalka fiidiyowga ayaa muujiyay in, kaddib markii lagu riday xabbadda koowaad in Abe uu jeestay oo uu eegay garabkiisa bidix. Laba askari oo ilaalo ah ayaa isku dayay in ay kala dhex galaan isaga iyo ninka toogashada geystay, midna wuxuu kor u qaadayaa bac madow oo qafiif ah. Labo kale ayaa u jihaystay dhanka ay ka soo dhaceysay rasasata, iyagoo u soo dhowaaday qiiqa.