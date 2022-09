Muxuu yahay tallaalka cusub ee Malaariyada ee la soo saaray?

Kooxdu waxay filaysaa in ay si buuxda u soo saarto sanadka soo socda kaddib markii tijaabooyinkii la sameeyay ay muujiyeen ilaa 80% in tallaalku uu waxtar u leeyahay ka hortagga cudurka dilaaga ah ee mallaariyada.

Hay'adda samafalka duumada ee No More ayaa sheegtay in horumarkan uu la macno yahay in carruurta u dhimanaysa mallaariyada ay meesha uga bixi karto "si abidi ah".