Rejada dib u doorashada Erdogan oo xoogaysatay

47 Daqiiqadood ka hor

Mucaaradka Turkiga ayaa ku guuldaraystay in ay yeeshaan musharrax qura oo doorashada soo socota kula loolama Madaxweyne Rajab Tayib Erdogan.

Kemal Kilicdaroglu oo madax u ah xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga, ee CHP ayaa doonaya in loo doorto musharraxa isbahaysiga, arrintaas oo laga diiday oo waxa la sheegay inuu mucaaradad xooggan kala kulmay xubnaha xisbiga kale ee IYI.

Maalin ka hor inta aanay mucaaradku yeelan kulankii ugu dambeeyay, ayaa Erdogan waxa uu sheegay in doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ay dhici doonaan 14-ka May.

Markaa ka dib waxaa meesha ka baxay tuhun ahaa in doorashada ay dib u dhici doonto maadaama Turkiga ay soo wajahday musiibo ka dhalatay dhulgariiryadii is xigay ee ay ku dhinteen in ka badan 45 kun oo qof.