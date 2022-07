Nin ciidanka Ruushka uga badbaaday inuu meyd iska dhigay

Ivan Skyba oo ah taksiile iyo aabbaha afar carruur ah wuxuu si dirqi ah uga badbaaday in uu ku dhinto gacanta ciidanka Ruushka. Ninkan oo u dhashay Ukraine ayaa ka mid ahaa koox rayid ah oo difaac ka gashay waddooyinka magaalada yar ee Bucha markii uu billowday dagaalka.

Weriyaha BBC-da, Fergal Keane oo Ivan ku booqday Poland ayaa kala sheekeystay dhacdada keentay in uu meyd iska dhigo si uu u badbaado.

Kooxdii uu la socday waxay noqdeen qaar dhintay iyo qaar dhaawac ah. Ciidanka Ruushku waxay dhameystirayeen kuwa ay weli naftu ku dambeyso. Ivan oo xabbaddu ay dhinac uga dhacday wuu is-dhakinayaa. Neefta ayuu isku celinayaa si aan loo dareemin. Qabow daran ayaa lagu jiraa oo haddii uu neefsado keeni karta in ay ceeryaamada ka dhalatay neeftiisa laga dareemo hawada. Wuu ogyahay haddii ay taas dhacdo inay dhimashiisa horseedeyso.

Weriyuhu wuxuu kula kulmay Ivan Skyba tuulo yar oo ku taalla miyiga Poland halkaas oo qoyskiisa uu hoy ka helay. Wuu shaqeeyaa. Carruurtiisu waxay ku nool yihiin cabsi la’aan. Nabarradii wejiga iyo jirka ka soo gaaray way bogsadeen. Laakiin habeenkii, marka uu qof kasta oo kale seexdo, nabarrada xusuusta iyo gocashada xanuunka leh ayaa furma.

Markii uu dagaalku billaabanayay saacadihii hore ee 24-kii Febraayo, Ivan wuxuu taksigiisa ku dhex waday magaalada Kyiv. Ivan wuxuu aamini waayay in qaraxyo uu maqlayay ay dhab ahaan u dhacayaan.

Fikirkiisii ugu horeeyay subaxaas wuxuu ahaa inuu helo warqadaha aqoonsiga qoyska. Haddii ay dhici lahayd in ay cararaan, waxay u baahnaayeen baasabooro. Si degdeg ah ayuu ugu kaxeeyay 40km dhanka Brovary oo ay ku noolaayeen – halkaas ayuuna uga sii gudbay Bucha oo xaaskiisa iyo carruurtiisa ay ku booqanayeen hooyadeed. Halkaas ayay sii joogayeen tan iyo inta ka sameysayaan qorshe.

"Waxaa la isla dhex maray warar kala duwan oo sheegaya in [Ruushku] uu ku soo wajahan yahay Bucha. Waxaan billownay inaan diyaarinno qolal gudaha guryaha ah oo wax kasta ay noo yaallaan."

Saddex maalin kaddib, 27kii Febaraayo, Ruushka ayaa yimid meel u dhow. Markiiba waxay weerar gaadmo ah kala kulmeen Ukraine. Askar ka tirsan ciidamada cirka ee Ruushka oo madaafiic lagu duqeeyay ayaa dhufeysyo ka galay waddada Vokzalna. Aad bay u caroodeen iyagoo isku qanciyay in dadka deegaanka ay u sheegeen militariga Ukraine halka ay ku sugan yihiin.

Kooxdiisa oo joogtay meel isbaaro ah waxaa ku soo dhowaaday ciidankii Ruushka. Waa laga qalab iyo hub fiicnaa. Waa laga gacan sarreeyay, taas oo keentay in ay gacanta u galaan Ruushka.

Ivan Skyba wuxuu dareemay in uu waqtigu gabaabsi yahay. Gelinkii dambe ee 4tii Maarso, labo ka tirsan siddeeddii nin ee lala qabtay waa la toogtay. "Ruushku waxay billaabeen in ay dhexdooda ka tashadaan waxay nagu samayn lahaayeen. Tashiga waxaa ku jiray in aynan halkaas sii jiifin ee na loo dhameeyo,” ayuu yiri.