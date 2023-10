Sababtii uu Cali Dheere u diiday in uu filim la jilo Kareena, iyo sheekooyin kale oo aadan ogeyn xiddigahan

Saacad ka hor

Laakinse waxaa jira jilayaasha qudhooda inay is eeg-eegtaan, oo marka uu jilaa arko mid kale oo uusan jecalayn uu diido in ay filimka wada dhigaan.

Ranbir Kapoor iyo Sonakshi Sinha

Laakinse warar dhawaanahan soo baxayey ayaa sheegaya in Ranbir uu joojiyey saxiixa filim ay wada dhigi lahaayeen Sonakshi, isagoo sababta ku sheegay inay “aad ugu da’ weyn tahay”.

Filimka oo ahaa mid maad ah (Comedy) ayuu Ranbir dalbaday in aysan kaalintaas ku haboonayn Sonakshi.

Sonakshi waa 36 jir, wuxuuna Ranbir oo 41 jir ah doonayey in gabar aad uga da’ yar Sonakshi ay la dhigto filimka, laakinse soo saareyaashu dheg uma aysan dhigin arrintaas.

Cali Dheere iyo Kareena Kapoor

Aishwarya Rai iyo Abhishek Bachchan

Xilliga ay diidmada samaynaysay ayaa ah isla markii ay is guursadeen, waxaana ka muuqatay Aishwarya in aysan jeclaysan in saygeeda ay filim wada jilaan.