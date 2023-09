Maxaa kala haysta jilaaga caanka ah ee Hindiya Hrithik Roshan iyo Soomaalida?

Dhowaanahan waxaa baraha bulshada ee Soomaalida qabsaday muuqaal ay dad badani ku tilmaameen in uu soo duubay jilaaga reer Hindiya Hrithik Roshan, kaas oo uu ku sheegayo in uu ‘jecelyahay’ Soomaaliya iyo Soomaalidaba.

Haddaba maxaa ka run ah muuqaalkaasi iyo in uu soo duubay Hrithik Roshan?

Barta TikTok ayaa lagu shaaciyay muuqaalka, oo muujinaya inuu u jawaabayo gabar dhinaca aragtidayada dadweynaha ama 'commentiyada' ugu qortay in au taageerto kana soo jeeddo Soomaaliya.

Waxaa jira barnaamijyo kumbiyuutar badan oo ah nuuca garaadka macmalka ah, kuwaas loo isticmaali karo in lagu abuuro cod iyo muuqaalo dad iyada oo loo ekeysiinayo in uu qofku duubay amaba uu hadlayo.

Si loo abuuro muuqaal ama codka qofka oo hadlaya, ayaa kaliya waxaa loo baahan karaa in sawir ama cod uu qofku horay u lahaa la halo, kadibna barnaamijka garaadka macmalka ah ayaa abuuraya muuqaal cusub oo qofku hadlayo, balse been abuur ah.

Falanqayn aan ku sameynay muuqaalka, waxaa muuqatay in bishimaha Hrithik Roshan iyo codka erayada uu dhahayo aysan is socon, ama uusan sida dabiiciga ah ee bani,aadanku u dhaqaajiyo xubnaha wajigiisa uusan u dhaqaaqayn, taasina ay sii badisay shakiga ah in uusan muuqaalkan duubin ee ay tahay wax la farsameeyay.