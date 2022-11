Wiiilka Soomaaliga ah ee qoyskiisa kala dagaallamaya xaalad adag oo gaaja ah

Saacad ka hor

Daahir oo kow iyo toban jir ah waxa uu sii dhex maraa guryo yaryar oo cariish ka samaysan, xilliga uu u socdo dhisme iskuul oo daasad ka samaysan oo u dhow waddada weyn. Waxa uu xidhan yahay shaadhka kaliya ee uu haysto iyo surwaalkiisa, waxa uuna ku dheggan yahay hanti kale - buug dugsiyeed cusub. Macallinka keliya ee dugsiga, Cabdullaahi Axmed, 29, ayaa maalmaha toddobaadka oo af ingiriisi ah ku qoraya sabuuradda, sida Dahir, iyo laga yaabee 50 arday ee kale isku fasalka ah, ay akhriyaan: "Sabti, Axad, Isniin...". Daqiiqado kooban oo carruurtu ay xiise u qabeen waxbarashada, isla markiiba waxaa bilaabmay hamaansii iyo qufac - oo ah calaamadda gaajada iyo jirrada ay dareemayaan. Waxaa ku teedsan dhulka dhagaxa ah ee ku xeeran Baydhabo oo u noqday hoy bilihii ugu dambeeyay boqolaal kun oo rayid ah, oo ka soo barakacay abaartii ugu darneyd ee ku dhufatay Soomaaliya muddo 40 sano ah. "Waxay ila tahay in ugu yaraan 30 ka mid ah carruurtan aysan soo quraacannin subixii. Mararka qaarkood way ii yimaaddaan waxaana ay ii sheegeen in ay gaajo dareemayaan," ayuu yidhi Mr Axmed. "Waxay taasi keenaysaa in ay ku dhibtoodaan ku baraaruga casharka, ama xitaa inay yimaadaanba fasalka."

"Waxaannu helnay deeqo dheeraad ah, laakiin ilaa weli naguma filna" ayuu sheegay Cabdullaahi Yuusuf, oo madax ka ah cisbitaalka. "Dunida ayaa hadda dareenkoodu ku jeedaa abaarta ka taagan Soomaaliya. Waxaannu aragnaa xubo ka socda deeqbixiyayaasha caalamiga ah, laakiin taasi kama dhigna in aannu helayno gargaarkii aannu u baahnyan. Waxaan rejaynayaa in ay dhawaan na soo gaadhi doonto, maxaa yeelay xaalku waa adag yahay"

Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyo beeleedka ah ayaa la filayaa in ay balaadhiyaan duulaanka u muuqda in laga gaaray guulo dhanka waqooyi ah, balse taasi waxa ay halis u tahay in ay sii adkaato in la gaaro qaar ka mid ah bulshada reer miyiga ah ee ay abaartu sida daran u saameysay. Maalintii dambe, Faadumo waxay la deggan tahay labadeeda carruur ah ee u buka - Maryam iyo Malyun oo afar jir ah . Dalab ah in carruurta la geeyo isbitaalka waa la diiday iyadoo ay doorbideen daawaynta dhir dhaqameedka. Dabadeed Faadumo oo iyaduna daalan ayaa hablihii dhinac jiifsatay, xili ay u muuqdaan in dhammaandood ay xanuusanayaan.