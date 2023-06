Daawo: 46 qof oo ku dhintay xabsi ay ku dhex dagaalameen kooxo Burcad ah

Play video, "Dozens dead in fire at Honduras women's jail", Muddada 0,37

Saacad ka hor

Waxaa la ogyahay in dagaalku dhex maray laba kooxood oo budhcad kadib markii mid ka mid ah qololka xabsiga dab la qabadsiiyey.

Saraakiisha ayaa sheegay in inta badan dadka dhintay ay ku dhinteen dabka balse qaar kale la toogtay, kuwa lo tooriyeeyay ama la garaacay.

Waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo sida maxaabiista ay ugu suuragashay in ay xabsiga soo galiyaan hub toos ah iyo baangado.

Dadkii ka badbaaday shilkan lagu hoobtay ayaa warbaahinta maxaliga ah u sheegay in uu ka dhashay xifaaltan u dhexeeya laba ka mid ah ururada dambiilayaasha ee ugu caansan Bartamaha Ameerika kuwaas oo lakala yiraah 18th Street iyo MS-13.

Waxa ay sheegeen in xubno ka mid ah koox burcad ah ay ku jeesjeesayeen kooxaha ay iska soo horjeedaan, kadibna ay dab qabadsiiyeen firaashyadii qolka ay ku xirnaayeen kuwa ku jeesjeesay.

Dadka badbaaday ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka dhintay ay isku dayayeen in ay ka baxsadaan holac ka kacay musqusha. Meydadkooda oo gubtay ayaa la helay iyagoo is dulsaaran.