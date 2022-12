Shan faa'ido oo cajiib ah oo laga helo cuntooyinka kasoo go'a dhirta

57 Daqiiqadood ka hor

Cuntooyinka dhirta kasoo go'a sida khudaarta waxaa hodan ku ah maadooyin isugu jira, folate, fiitamiin C iyo E iyo macdanta potassium iyo magnesium. Dadka aan cunin hilibka waxaa caafimaad ahaan u wanaagsan inay qaataan khudradda iyo miraha kala duwan. Waxaan halkan idiin kuugu soo gudibeynaa shan faa'ido oo laga helo cuntooyinka kasoo go'a dhirta:

Waxay ka caawineysaa in qofka uu dhimo miisaankiisa

Daraasado la sameeyay ayaa muujinayaa in dadka badsada cuntooyinka kasoo go'a dhirta uu isbaddal ku yimid miisaankooda, tusaale ahaan, cilmibaaris lagu sameeyay muddo 18 toddobaad gudahood ayaa muujineysaa in dad khudradda badsaday oo lagu wareystay daraasadda uu miisaankooda hoos u dhacay in ka badan 4.2 kiilo.