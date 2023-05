Xuquuqda iyo Dhaqashada Geela oo dood ka abuurtay Hindiya

Arrinkaa ayaa yimid kadib markii 111 neef oo geel ah la keenay magaalo Nashik la yiraahdo oo ka tirsan gobolka galbeed ee Hindiya ee Maharashtra. Horrimaha ayaa lagu arkay dhaawacyo, taas oo ka careysiisay dadka iyo urrurada u dooda xuquuqda xayawaanka ee dalkaas. Geelahaas waxaa xoog uga soo qaaday dadkii dhaqanayay urruro bulsho oo ka carreysan dhaawacyada iyo tacadiyo ay sheegeen in lagu hayay geella.

Saddex ka mid ah geela ayaa maalmo kahor u geeriyooday jirdilka la sheegay in loo geystay, halka sideed iyo toban kale oo dhaawac ah ay daweynayaan dhaakhaatiirta xoolaha. Urrurada u dooda xuquuqda xayawaanka ayaa su’aallo weydiinaya maamulka deegaanka iyaga oo doonaya inay fahmaan waxa laga yeellayo arrinkan. Dadka u dooda xuquuqda xayawaanka ayaa doonaya in ay su’aalo waydiiyaan maamulka deegaanka, kadib markii ay ka war heleen in dhaawacyo daran ay ku yaalaan geela.