Maxaa Anwar Shakuundha looga reebay xiddigaha Soomaaliya ku meteli doona ciyaaraha caalamiga ah?

17 Daqiiqadood ka hor

Macallinka xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray liiska ciyaartoyda Soomaaliya ku meteli doona ciyaaraha caalamiga ah iyo is reeb reebka koobka adduunka.

Muran badan ayaa ka dhashay in liiska laga dhex waayay Akuundha iyadoo uu kamid yahay ciyaartoyda taageerada badan ku leh gudaha dalka.

Maxaan ka ognahay Anwar Shakundha iyo Cabdi xafiid?

Cabdi xafiid oo ah xiddig da’yar ayaa kusoo caan baxay ciyaarihii ‘Afcon Under 17 cup of Nations’ ee dhallinyarada ay da’doodu ka yartahay 17-jirrada kadib markii uu soo baxay hab ciyaareed heerkiisu sarreeyo iyo gool dhalin cajiib ah.

Maxaa loo reebay Anwar Shakundha oo loo qaatay Cabdixafiid?

Waxaa la is weydiinayaa sababta keentay in macallinku uu liiska ka reebay xiddigo in badan kasoo muuqday ciyaaraha qaranka ee Anwar Shakundha iyadoo dhanka kale uu markii ugu horreysay liiska kasoo muuqday Cabdi xafiid.