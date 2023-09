Todobaad ka dib qabsashadii Goojacadde maxaa xiga labada dhinac

Khilaafka siyaasadeed ee Sool waa mid mar walba keenaya in lagu dagaallamo gobolka.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Iskeed isugu magacawday Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa la filayaa in uu safar ku tago degmada Oog oo ka tirsan gobolka Sool.

Booqashada madaxweynaha ayaa lagu sheegay in uu niyadda ugu dhisayo ciidamada halkaas ku sugan.

Dhinaca kale degmada Guumeys oo 21-KM u jirta Oog ayaa la sheegay in madaxweyne ku xigeenka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash, uu geeyay ciidamo. Ma kala cadda inay yihiin ciidamo uu Karaash ka keenay Puntland iyo inay yihiin ciidan kuwa deegaanka ah.

Saan-saan dagaal

Somaliland waxay sheegtay in ay ka jawaabi doonaan wax ay ku tilmaameen "weerarkii lagu soo qaaday ciidanka Goojacadde jooga". Dhanka odayaasha dhaqanka ee deegaankaasna waxay sheegeen inaysan weerar qaadi doonin oo ay "sugayaan xuduuddahooda", haddiise la soo weeraro waxay si BBC u sheegeen in aysan "gacmaha laaban doonin".

Suurtogalnimada ah in dagaal uu mar kale dhaco lama baciidsan karo. Hogaamiyaha maamulka Khaatumo oo maanta hadal ka jeediyey masjid-jaamaca Laascaanood wuxuu dadka weydiistay in aan magaalada lagu soo celin dadka nugul sida carruurta.

Inkastoo uusan sheegin sababta, misna waxaa loo fasirtay in weli dhiillo ay taagan tahay.

Sheegashada gobolka Sool

Faysal Axmed warsame oo ahaa guddoomiyihii hore ee bulshada rayidka Puntland ayaa mar sii horeysay BBC-da u sheegay in mushkilad xooggan oo dhinaca sharciga ay ka jirto gobolka Sool.

“Sool waxaa taalla mushkilad xagga sharciga ah oo aad u xoog badan, dhanka sheegashada, dastuurka Puntland waxaa ku qoran Sool in ay ka mid tahay gobollada lagu aasaasay Puntland, halka Somaliland uu dastuurkeeda ku qoran yahay Sool Somaliland bey ka tirsan tahay , dastuurka federaalka wuxuu qabaa in gobollada Soomaaliya ay hoos yimaadaan Federaalka, arrinta waa mid xasaasi ah oo aan is leeyahay saddexdaas dastuur saameyn bey ku leeyihiin gobolkaas”