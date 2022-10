Daraasad lagu sameeyay caanaha naaska oo lagu ogaaday arrin walaac keentay

Saacad ka hor

Waxyaabo yar yar oo caagado ah oo aysan indhahu qabaneyn ayaa markii ugu horreysay lagu arkay caanaha naaska hooyada, cilmi baarayaasha ayaa ka walaacsan suurtagalnimada ah in waxyaabahan ay saameyn ku yeellan karaan caafimaadka ilmaha carruurta yar yar.

In kasta oo dhallaanku ay si aad ugu nugul yihiin waxyaabaha kiimikada ah, haddana naasnuujinta waa habka ugu fiican ee quudinta carruurta yar yar.

Arrintaa ayaana horseeday in cilmi baarayaashu ay sheegeen in baahi deg deg ah loo qabo in daraasad dheeri ah lagu sameeyo arrintaan muhiimka ah.