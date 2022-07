Talooyin muhiim u ah ee qofka xajinaya

Waxyaabaha ugu wanaagsan ee ay tahay in ay sameeyaan dadka xajinaya waxaa ka mid ah in aysan qaadan shandado waaweyn, sababtoo ah goobaha uu qofku tagayo ma ahan kuwo waqti badan uu joogayo oo si ku meel gaar ah ayuu qofka u joogayaa dhulka barakaysan.

Ha illaawin in aad qaadato shandadao yaryar oo aad ku qaadato waxyaabaha muhiimka ah , taladaan waxaa loo jeedinayaa rag iyo dumarba.

Uma baahnid in aad suuq aaddo oo aad soo gadato cuntooyin iyo cabitaan, sababtoo ah wax walba goobaha aad tagayso ayaad ka helaysaa, marka taas haka walwalin.

Qoysaska waxaa lagula talinayaa in ay qaataan cuntooyin yaryar sida buskudka.

Waxyaabaha inta aad Musdalifa joogto muhiimka ah waxaa ka mid ah in aad habeennimo ka tagin oo aad salaadda subax ku tukato. Waxaa xusuusin mudan in dadka tabarta yar loo oggol yahay in ay habeennimo tagaan.