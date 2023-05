Doorashada Turkiga: Xaggey kala marayaan Erdogan iyo Kilicdaroglu?

Saacad ka hor

Codbixiyayaasha Turkiga ayaa Axadda berri ah dooran doona Madaxweynaha dalkaas xukumi doona shanta sano ee soo socota, kadib markii doorashadii 14-kii May la waayay musharrax gaara codadka lagu guulaysan karo.

Erdogan oo muddo 20 sano ah u talinayay waddankiisa ayaa rejaynaya in uu noqdo hoggaamiyaha ugu muddada dheer Turkiga casriga ah.

Waxa uu beeniyay saadaashii ahayd in kaalinta labaad uu ka geli doono doorashadii dhacday bartamihii bishan May, taasoo loo badinayay in ay guul wanaagsan ka gaaraan mucaaradka.