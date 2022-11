Taalibaan oo qaadday tallaabo kale oo ka dhan ah haweenka Kabul

Saacad ka hor

Afhayeen u hadlay wasaaradda farta wanaagga, xumaantana reebta, ayaa BBCda sheegay in kooxaha maamula beeraha loo nasiino tago ee ku yaal caasimadda loo sheegay in aanay haweenka u ogolaan inay gudaha galaan.

Kooxda Taalibaan ayaa ku andacoonaysa in shuruucda Islaamka aanan lagu dhowrin goobaha nasiinada.

Shuruucda Taalibaan ayaa dhigaysa in dadka lagu kala saaro jinsigooda, haweenka ayaa todobaadkiiba saddex maalmood loo ogolaa inay booqdaan beeraha loo nasiino tago – waa maalmaha Axadda, Isniinta iyo Talaadada – halka raggana ay lahaayeen afarta maalmood ee soo hartay.

Waxa ay u muuqataa in xilligan la joogo xayiraadda ay ka dhaqangashay magaalada caasimadda ah oo kaliya, hasayeeshee waayadii hore shuruucda noocan oo kale ah ayaa ugu dambayntii la gaarsiin jiray guud ahaan dalka.

Halka ay weli haween ka shaqeeyaan goobaha qaar sida daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada, haddana inta badan dumarka waxaa loo sheegay in aanay shaqo tegin kaddib markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda. Bishii May ee sanadkan digreeto la meelmariyay ayaa haweenka ku amartay in ay meelaha fagaaraha ah ku xirtaan niqaabka oo ay wajiga dataan, wallow magaalooyinka qaar aanan weli arrintaasi laga dhaqangelin.