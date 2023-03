Rajabeetada ma waxay sababtaa kansarka naasaha?

25 Daqiiqadood ka hor

Sanad walba 13 October waxaa loo dabaaldegaa 'Maalinta Rajabeeto La’aanta'. Maalintan ayaa loogu talogalay in wacyigelin loogu sameeyo kansarka naasaha si haweenka loogu dhiirrigeliyo inay iska hubiyaan naasahooda.

Balse ma jirto caddeyn caafimaad oo la isku halleyn karo oo sheegeysa in rajabeetadu ay sababto kansarka naasaha. Dabcan, hadda 'Maalinta Rajabeeto La’aanta' keliya kuma koobna fekradaha caafimaad ee laga qabo, balse waxaa sidoo kale lala xiriiriyaa sinnaanta jinsiga.

Inkastoo sababaha loo xirto amaba aan loo xiran keeshaliga ay kala duwan yihiin, hal arrin ayaa kusoo dhaceysa maskaxda dadka. Taasina waa, haddii aadan xiran rajabeeto muddo dheer, qaab-dhismeedka jirkaagu ma is beddelayaa naasahaaguna kuwo dabacsan miyay noqonayaan?

'Waa muhiim inaad fahanto jirkaaga'

"Marka haddii aadan xiran rajabeeto, lama dhihi karo naasahaagu way dabci doonaan," ayay tiri Balkumari.

“Si la mid ah taas, run ma aha in la dhoho xirashada rajabeeto kugu dheggan waxay sababi kartaa kansarka naasaha. Marka rajabeeto kugu dheggan la xirto, jirka ayay waxyeeleysaa. Dhididka ayaa meeshaas ku keeni kara cuncun. Xirashada rajabeeto aad kugu dheggan mar walba waxay sababi kartaa xanuun aad ka dareento hareeraha. Marka haweenku waa inay doortaan cabbirka saxda ah ee rajabeetada. Looma baahna in laga cabsado in tani ay sababto kansarka naasaha,” ayay tiri.