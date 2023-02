Tirada dhimashada dhulgariirka Turkiga oo 4,000 kor u dhaaftay

In ka badan 4,300 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirka halka in 15,000 oo qof oo kalana ay ku dhaawacmeen Turkiga iyo xadka Suuriya, kaddib markii dhulgariirku uu ku dhuftay arooryadii hore ee Isniinta.

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ka digtay in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay aad u sii kordhi karto maadaama kooxaha gurmadka degdega ay suuragal tahay inay soo helaan dad kale.

Gudaha waddanka Turkiga illaa hadda waxaa lagu diiwaangeliyay dhimashada ugu yaraan 2,921 qof. Dadka dhurgariirka ka badbaadayna waxay sheegayaan in dhaqaaqa dhulka uu socday laba daqiiqadood.

Kaddib markii uu caalamka ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan ayaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in 45 dal ay gargaar u ballanqaadeen.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa ku baaqay in caalamku uu gurmad gaarsiiyo Turkiga, isagoo sheegay in inta badan qoysaska ay musiibadu ku habsatay ay “aad ugu baahanyihiin gargaar bini’aadamnimo, iyadoo deegaannada ay ku sugan yihiin ay adag tahay in la gaaro”.